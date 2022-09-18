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Чернов: «Спартак» был поинтереснее «Локомотива» в матче РПЛ

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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
Чернов: «Спартак» был поинтереснее «Локомотива» в матче РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Мы были поинтереснее в любом случае. Моментов было много, но над реализацией надо работать. «Локомотив» — хорошая команда. У всех бывают чёрные полосы. Получилось сыграть на ноль», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Соболев отличился на 35-й минуте с передачи Данила Пруцева.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что Соболев пропустит матч с «Пари НН» из-за четвёртого предупреждения в сезоне.





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