В «Ахмате» назовут имя нового тренера через пару дней
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«Когда станет известно, кто возглавит «Ахмат»? В течение двух дней мы всё объявим», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
11 сентября Андрей Талалаев официально был уволен из клуба. Он возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. Готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.
Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об увольнении Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».