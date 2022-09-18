В «Ахмате» назовут имя нового тренера через пару дней

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, когда грозненский клуб назовёт имя нового главного тренера команды.

«Когда станет известно, кто возглавит «Ахмат»? В течение двух дней мы всё объявим», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

11 сентября Андрей Талалаев официально был уволен из клуба. Он возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. Готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об увольнении Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».