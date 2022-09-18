военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Ахмате» назовут имя нового тренера через пару дней

Короткая ссылка
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, когда грозненский клуб назовёт имя нового главного тренера команды.
В «Ахмате» назовут имя нового тренера через пару дней
  • Gettyimages.ru

«Когда станет известно, кто возглавит «Ахмат»? В течение двух дней мы всё объявим», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

11 сентября Андрей Талалаев официально был уволен из клуба. Он возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. Готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об увольнении Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить