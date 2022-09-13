Игнатьев: похоже, «Ахмат» поторопился с отставкой Талалаева

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».

«Похоже, «Ахмат» поторопился с отставкой Талалаева. При Андрее у команды был узнаваемый игровой стиль, он выжимал максимум из того состава, который у него был. Грозненцы никогда не боролись за выживание», — цитирует Игнатьева «Известия».

Он также предположил, что отставка тренера связана с игровым временем нападающего Гамида Агаларова. Талалаев мало выпускал игрока на поле.

11 сентября Талалаев официально был уволен из клуба. Он возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. Готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.

Ранее сообщалось, что отставка Талалаева обновила рекорд РПЛ по количеству увольнений.