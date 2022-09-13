Отставка Талалаева обновила рекорд РПЛ по количеству увольнений

После девятого тура чемпионата России Андрей Талалаев был уволен с должности главного тренера грозненского «Ахмата».

Эта отставка стала уже седьмой в девяти турах РПЛ сезона-2022/23. Ранее из российских клубов были уволены Сергей Юран, Николай Писарев, Игорь Шалимов, Александр Бородюк, Олег Василенко и Марвин Комппер, входивший в тренерский штаб «Локомотива».

Таким образом, в РПЛ — новый рекорд по увольнениям. В сезоне-2013/14 после девяти туров чемпионата в отставку подали шесть тренеров.

Напомним, что лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший 23 очка.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча с ЦСКА.