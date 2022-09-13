Sport24: «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча с ЦСКА

«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча девятого тура чемпионата России с ЦСКА (1:4).

Краснодарский клуб попросил оценить назначенные в их ворота пенальти на 26-й и 45+4 минутах, непоставленный 11-метровый удар в ворота красно-синих на 45+1 минуте и эпизод с перебитым пенальти на 59-й минуте, сообщает служба коммуникации РФС Sport24.

11 сентября в РФС заявили, что не будут принимать экстренных мер по работе судей на матче между «Краснодаром» и столичным клубом.

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что руководство клуба будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров на результат матча с ЦСКА.