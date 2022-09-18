Галактионов — о матче с «Оренбургом»: сегодня мы потерпели закономерное поражение
- РИА Новости
«К сожалению, сегодня мы потерпели закономерное поражение. Нацеливали ребят на агрессивные действия, прессинг, давление, но в итоге были недостаточно хороши в этих компонентах», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».
По его словам, «Пари НН» неудачно начал первый тайм. Однако во второй половине встречи смог раскрыться за счёт замен.
«Старались перестроить игру, немного изменив тактическую схему. Но соперник плотно и компактно действовал по счёту, и нам было тяжело вскрывать его оборону», — добавил он.
«Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» (2:0).
После десятого тура РПЛ «Оренбург» занимает девятую строчку с 12 очками. «Пари НН» (12) находится на десятом месте.
Ранее «Зенит» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ.