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Галактионов — о матче с «Оренбургом»: сегодня мы потерпели закономерное поражение

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
Галактионов — о матче с «Оренбургом»: сегодня мы потерпели закономерное поражение
  • РИА Новости

«К сожалению, сегодня мы потерпели закономерное поражение. Нацеливали ребят на агрессивные действия, прессинг, давление, но в итоге были недостаточно хороши в этих компонентах», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Пари НН» неудачно начал первый тайм. Однако во второй половине встречи смог раскрыться за счёт замен.

«Старались перестроить игру, немного изменив тактическую схему. Но соперник плотно и компактно действовал по счёту, и нам было тяжело вскрывать его оборону», — добавил он.

«Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» (2:0).

После десятого тура РПЛ «Оренбург» занимает девятую строчку с 12 очками. «Пари НН» (12) находится на десятом месте.

Ранее «Зенит» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ.

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