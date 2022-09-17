«Зенит» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ
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Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.
Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).
«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.
«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.
Ранее стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита».