«Зенит» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» в гостях в матче десятого тура чемпионата России по футболу нанёс поражение московскому «Динамо».

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита».