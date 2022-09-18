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Сушинский — о России на Кубке мира по хоккею: с её помощью он могут больше заработать

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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на возможный допуск сборной России на Кубок мира по хоккею.
Сушинский — о России на Кубке мира по хоккею: с её помощью он могут больше заработать
  • РИА Новости

«Я ожидал, что нашу сборную по хоккею допустят до Кубка мира 2024 года. В НХЛ большой бизнес, они зарабатывают деньги и им всё равно на политическую ситуацию. Сборная России — хорошая команда, с помощью которой они смогут больше заработать, поэтому они и позвали нас на турнир», — приводит слова Сушинского Metaratings.ru.

Он также выразил надежду, что на это посмотрят федерации других видов спорта и примут верное решение. По его словам, спорт должен быть вне политики.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее вице-президент КХЛ и двукратный олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке мира 2024 года.

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