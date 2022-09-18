Сушинский — о России на Кубке мира по хоккею: с её помощью он могут больше заработать

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на возможный допуск сборной России на Кубок мира по хоккею.

«Я ожидал, что нашу сборную по хоккею допустят до Кубка мира 2024 года. В НХЛ большой бизнес, они зарабатывают деньги и им всё равно на политическую ситуацию. Сборная России — хорошая команда, с помощью которой они смогут больше заработать, поэтому они и позвали нас на турнир», — приводит слова Сушинского Metaratings.ru.

Он также выразил надежду, что на это посмотрят федерации других видов спорта и примут верное решение. По его словам, спорт должен быть вне политики.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее вице-президент КХЛ и двукратный олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке мира 2024 года.