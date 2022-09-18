Каменский — о возможном допуске России на КМ: шаг к снятию ограничений с нашего спорта

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и двукратный олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке мира 2024 года.

«Возможный допуск сборной России по хоккею на Кубок планеты — первый шаг к снятию ограничений с отечественного спорта. Команда может пробить дорогу и другим. Это будет работа на благо всех, дальше волну будет не остановить. Мы все вместе боремся за отмену санкций. Тем более практически во всех видах соревнования без россиян смотреть не так интересно. У нас хватает ребят, выступающих на самом высоком уровне. И в их отсутствие медали, завоёванные конкурентами, можно назвать недействительными», — заявил Каменский RT.

Ранее Каменский заявил, что есть возможность отстоять участие России в Кубке мира с флагом и гимном.















