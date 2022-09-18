Каменский: есть возможность отстоять участие России в Кубке мира с флагом и гимном

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и двукратный олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.

«Это здорово. Будем надеяться, что в IIHF пошло правильное движение. Чиновники быстро поняли, что без сборной России все крупные турниры проводятся не слишком хорошо и успешно. А попросту говоря, они никому не интересны. Тем более Кубок мира — особенное соревнование, которое проходит крайне редко и собирает всех сильнейших хоккеистов планеты. Более того, у нас есть ещё время, чтобы отстоять и флаг с гимном. Если допустят, мы тоже можем выдвигать какие-то свои условия и говорить с позиции силы. Нужно бороться за правду», — заявил Каменский в беседе с RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке мира 2024 года.