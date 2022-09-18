военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Каменский: есть возможность отстоять участие России в Кубке мира с флагом и гимном

Короткая ссылка
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и двукратный олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.
Каменский: есть возможность отстоять участие России в Кубке мира с флагом и гимном
  • РИА Новости

«Это здорово. Будем надеяться, что в IIHF пошло правильное движение. Чиновники быстро поняли, что без сборной России все крупные турниры проводятся не слишком хорошо и успешно. А попросту говоря, они никому не интересны. Тем более Кубок мира — особенное соревнование, которое проходит крайне редко и собирает всех сильнейших хоккеистов планеты. Более того, у нас есть ещё время, чтобы отстоять и флаг с гимном. Если допустят, мы тоже можем выдвигать какие-то свои условия и говорить с позиции силы. Нужно бороться за правду», — заявил Каменский в беседе с RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке мира 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить