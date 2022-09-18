Кожевников: нет ничего страшного в выступлении России на КМ в нейтральном статусе

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке мира 2024 года.

«В необходимости участвовать в соревновании без флага и гимна страны я не вижу ничего страшного. Главное — мы-то прекрасно знаем, что это наши ребята. А всякие русофобы пускай занимаются своими вещами. Уверен, если сборную России допустят до Кубка мира, то постепенно начнут снимать санкции и с других отечественных спортсменов. Сейчас для нас самое важное — вернуться», — сказал Кожевников в интервью RT.

Ранее Кожевников заявил, что без России невозможно представить КМ по хоккею.