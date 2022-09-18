военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кожевников: нет ничего страшного в выступлении России на КМ в нейтральном статусе

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке мира 2024 года.
Кожевников: нет ничего страшного в выступлении России на КМ в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«В необходимости участвовать в соревновании без флага и гимна страны я не вижу ничего страшного. Главное — мы-то прекрасно знаем, что это наши ребята. А всякие русофобы пускай занимаются своими вещами. Уверен, если сборную России допустят до Кубка мира, то постепенно начнут снимать санкции и с других отечественных спортсменов. Сейчас для нас самое важное — вернуться», — сказал Кожевников в интервью RT.

Ранее Кожевников заявил, что без России невозможно представить КМ по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить