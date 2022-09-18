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В «Спартаке» заявили, что не планируют разрывать контракт с Бальде из-за его дисквалификации

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московский клуб не планирует прекращать сотрудничество с форвардом Кейта Бальде.
В «Спартаке» заявили, что не планируют разрывать контракт с Бальде из-за его дисквалификации
  • Gettyimages.ru

«Бальде работает индивидуально. По условиям наказания он не может принимать участие в тренировочном процессе. Что касается разрыва контракта, то пока таких намерений у клуба нет. Бальде извинился за эту ситуацию. Он обещал, что, когда вернётся, исправится», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Он также заявил, что у него есть вопросы к агенту футболиста.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал бардаком историю с дисквалификацией Бальде.

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