Точилин: «Сочи» потерял два очка в матче с «Факелом»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Всё-таки больше потеряли — два очка, чем заработали — одно. Недоработали где-то. Надо отдать должное сопернику, который навязал нам свою игру, особенно в первом тайме, где было больше борьбы. Мы как раз были немного не готовы к этому», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

При этом тренер дал понять, что оценивает старт сезона «на троечку».

«Учитывая, что команда в прошлом сезоне подняла высокую планку, мы обязаны её держать», — заключил он.

«Факел» вдесятером удержал ничью в выездном матче с «Сочи» (1:1). В составе «Сочи» мяч забил Кристиан Нобоа (11-я минута). У «Факела» отличился Евгений Морозов (пятая).

Воронежский клуб во втором тайме остался в меньшинстве. На 71-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард Матвей Ивахнов.

Ранее «Краснодар» дома обыграл «Химки» в матче РПЛ.





