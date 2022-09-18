военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Точилин: «Сочи» потерял два очка в матче с «Факелом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Точилин: «Сочи» потерял два очка в матче с «Факелом»
  • РИА Новости

«Всё-таки больше потеряли — два очка, чем заработали — одно. Недоработали где-то. Надо отдать должное сопернику, который навязал нам свою игру, особенно в первом тайме, где было больше борьбы. Мы как раз были немного не готовы к этому», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

При этом тренер дал понять, что оценивает старт сезона «на троечку».

«Учитывая, что команда в прошлом сезоне подняла высокую планку, мы обязаны её держать», — заключил он.

«Факел» вдесятером удержал ничью в выездном матче с «Сочи» (1:1). В составе «Сочи» мяч забил Кристиан Нобоа (11-я минута). У «Факела» отличился Евгений Морозов (пятая).

Воронежский клуб во втором тайме остался в меньшинстве. На 71-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард Матвей Ивахнов.

Ранее «Краснодар» дома обыграл «Химки» в матче РПЛ.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить