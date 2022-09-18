Точилин: «Сочи» потерял два очка в матче с «Факелом»
- РИА Новости
«Всё-таки больше потеряли — два очка, чем заработали — одно. Недоработали где-то. Надо отдать должное сопернику, который навязал нам свою игру, особенно в первом тайме, где было больше борьбы. Мы как раз были немного не готовы к этому», — цитирует Точилина «Матч ТВ».
При этом тренер дал понять, что оценивает старт сезона «на троечку».
«Учитывая, что команда в прошлом сезоне подняла высокую планку, мы обязаны её держать», — заключил он.
«Факел» вдесятером удержал ничью в выездном матче с «Сочи» (1:1). В составе «Сочи» мяч забил Кристиан Нобоа (11-я минута). У «Факела» отличился Евгений Морозов (пятая).
Воронежский клуб во втором тайме остался в меньшинстве. На 71-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард Матвей Ивахнов.
Ранее «Краснодар» дома обыграл «Химки» в матче РПЛ.