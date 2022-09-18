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Мелкадзе — о матче «Сочи»: игроки «Факела» бились на поле

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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о результате матча десятого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Мелкадзе — о матче «Сочи»: игроки «Факела» бились на поле
  • AFP

«Они играли от обороны, бились на поле, чего нам, возможно, и не хватило. Да, мы выше классом, но без выигранных единоборств этот класс никому не нужен. Может, где-то не донастроились. Нужно было с первых минут включаться, быть заряженными на победу», — цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».

По его мнению, пауза на игры сборной пойдёт футболистам «Сочи» на пользу.

«Мне кажется, она полезна. Ребята восстановятся, отдохнут и с новыми силами подойдут к 11-му туру. Я буду здесь, в Сочи, ничего особенного», — заключил Мелкадзе.

«Факел» вдесятером удержал ничью в выездном матче с «Сочи» (1:1). В составе «Сочи» мяч забил Кристиан Нобоа (11-я минута). У «Факела» отличился Евгений Морозов (5-я).

Воронежский клуб во втором тайме остался в меньшинстве. На 71-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард Матвей Ивахнов.

Ранее «Краснодар» дома обыграл «Химки» в матче РПЛ.

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