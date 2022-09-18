Цорн о дерби «Локомотив» — «Спартак»: важная игра для всех

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн отметил значимость дерби со «Спартаком» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Может ли поражение стать триггером для изменений? Сегодня — дерби. Важная игра для всех. Посмотрим, как выйдет. Особый ли матч для меня? Каждое дерби — особый матч», — сказал Цорн на предматчевой пресс-конференции.

Игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 18 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

На данный момент «Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» с девятью очками располагается на 11-й строчке.

Ранее стали известны стартовые составы московских «Спартака» и «Локомотива» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.