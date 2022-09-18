Николсон и Соболев выйдут в стартовом составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Стали известны стартовые составы московских «Спартака» и «Локомотива» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Камано, Изидор, Педро Габриэл.

Игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 18 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

На данный момент «Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков, но при этом имея матч в запасе. «Локомотив» с девятью очками располагается на 11-й строчке.

Ранее тренер Рашид Рахимов высказался о шансах «Локомотива» в матче десятого тура чемпионата России со «Спартаком».