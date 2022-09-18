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Автор победного гола в ворота ЦСКА Шапич: приятно набрать три очка в такой игре

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Сербский защитник «Торпедо» Стефан Шапич прокомментировал победный гол в столичном дерби в рамках десятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Автор победного гола в ворота ЦСКА Шапич: приятно набрать три очка в такой игре
  • Gettyimages.ru

«Это был замечательный момент. Эта победа для нас очень важна, поэтому мы будем продолжать в том же духе. ЦСКА — отличная команда, поэтому приятно набрать три очка в такой игре», — цитирует Шапича Sport24.

Шапич также отреагировал на то, что одноклубники называют его «сербский Питер Крауч».

«В «Торпедо» есть разные шуточки насчёт того, что я высокий. Например, сравнивают со штангой. Да и много другого. А так, если защитники соперника хорошие, то против меня и не так сложно играть в атаке», — добавил Шапич.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Шапич. Столичный клуб одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. 

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.

Ранее Александр Гришин прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Торпедо».



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