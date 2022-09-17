Гришин: удача отвернулась от ЦСКА в столичном дерби с «Торпедо»

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение в мачте десятого тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».

«ЦСКА играл лучше, по большому счёту «Торпедо» повезло. Это футбол, тем он и интересен, что не всегда фаворит выигрывает. Можно ещё похвалить «Торпедо» за то, что они очень хорошо играли в обороне», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Гришин подчеркнул, что результат очень его удивил, потому что ЦСКА был фаворитом этого матча.

«Все видели, что «Торпедо» оборонялось всей командой, и оборонялось хорошо», — добавил он.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.

Ранее Дмитрия Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ.