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Гришин: удача отвернулась от ЦСКА в столичном дерби с «Торпедо»

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Бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение в мачте десятого тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».
Гришин: удача отвернулась от ЦСКА в столичном дерби с «Торпедо»
  • РИА Новости

«ЦСКА играл лучше, по большому счёту «Торпедо» повезло. Это футбол, тем он и интересен, что не всегда фаворит выигрывает. Можно ещё похвалить «Торпедо» за то, что они очень хорошо играли в обороне», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Гришин подчеркнул, что результат очень его удивил, потому что ЦСКА был фаворитом этого матча.

«Все видели, что «Торпедо» оборонялось всей командой, и оборонялось хорошо», — добавил он. 

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич. 

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.

Ранее Дмитрия Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ.

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