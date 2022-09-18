Данни считает, что Кокорин ещё может заиграть в Серии А

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о будущем карьеры своего бывшего одноклубника, форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Обидно, что у Кокорина не получилось заиграть и раскрыться в «Фиорентине», потому что он очень хороший футболист. Я верю, что Кокорин может заиграть в Серии А или вернуться в топ-клуб РПЛ. Если Кокорин продолжит забивать за «Арис» и вернётся на свой прежний уровень, им могут всерьёз заинтересоваться», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Он также заявил, что иногда случается такое, что игрок не смог раскрыться в каком-то клубе, потому что ему не подходит стиль команды, лиги или тренера. По его словам, Кокорин выкладывается на тренировках на 100%, потому что он настоящий профессионал и всегда много работал.

Летом 2022 года Александр перешёл в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В трёх матчах за кипрский коллектив форвард отметился одним забитым мячом.

Ранее Кокорин ответил, как относится к негативному отношению со стороны фанатов в социальных сетях, в шутку сравнив себя с нападающим английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.