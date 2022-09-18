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Журналист ESPN рассказал, что сборная России выступит на Кубке мира без флага

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Американский журналист ESPN Грег Вышински заявил, что сборная России выступит на Кубке мира по хоккею, но, скорее всего, без флага и названия страны.
Журналист ESPN рассказал, что сборная России выступит на Кубке мира без флага
  • Gettyimages.ru

«Хотя Дэйли сказал, что ещё слишком рано решать, в каком виде Россия выступит на Кубке мира, он отметил, что русские игроки примут в нём участие. Это может значить, что будет принят олимпийский вариант, при котором русские игроки выступят, но без флага и названия страны», — приводит слова Вышински ESPN.

Он также отметил, что ожидается, что в Кубке мира примут участие десять команд, при этом две команды вылетят в квалификационном раунде, а в главном турнире сыграют восемь команд. По его словам, это, скорее всего, будут сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и команда, которая будет представлять Россию.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее финский журналист Рику Исокоски призвал национальную команду бойкотировать Кубок мира по хоккею в случае допуска сборной России к участию в турнире.

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