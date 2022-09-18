Журналист ESPN рассказал, что сборная России выступит на Кубке мира без флага

Американский журналист ESPN Грег Вышински заявил, что сборная России выступит на Кубке мира по хоккею, но, скорее всего, без флага и названия страны.

«Хотя Дэйли сказал, что ещё слишком рано решать, в каком виде Россия выступит на Кубке мира, он отметил, что русские игроки примут в нём участие. Это может значить, что будет принят олимпийский вариант, при котором русские игроки выступят, но без флага и названия страны», — приводит слова Вышински ESPN.

Он также отметил, что ожидается, что в Кубке мира примут участие десять команд, при этом две команды вылетят в квалификационном раунде, а в главном турнире сыграют восемь команд. По его словам, это, скорее всего, будут сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и команда, которая будет представлять Россию.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее финский журналист Рику Исокоски призвал национальную команду бойкотировать Кубок мира по хоккею в случае допуска сборной России к участию в турнире.