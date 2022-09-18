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Кутепов: нравится, что в «Торпедо» я могу подключаться к атакам

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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Кутепов: нравится, что в «Торпедо» я могу подключаться к атакам
  • Gettyimages.ru

«Не уверен, что это мой лучший матч за долгое время. Надеюсь, впереди будут игры лучше. Считаю, что это была просто качественная игра. Главное — то, что все в команде сегодня работали друг за друга. Старались, бились, все ребята — молодцы», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент выступает на позиции центрального защитника. По словам футболиста, это решение тренерского штаба. Кутепов отметил, что ему комфортно на данной позиции.

«Нравится, что я могу подключаться к атакам, смещаться по ситуации», — заключил он.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на третьем месте.

Ранее защитник «Торпедо» Артём Самсонов поделился впечатлениями от победы в матче десятого тура чемпионата России с ЦСКА.

 

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