Защитник «Торпедо»: с командами вроде ЦСКА легче играть

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов поделился впечатлениями от победы в матче десятого тура чемпионата России с ЦСКА.

«С такими командами, как ЦСКА, играть легче. Они дают команде играть. Те команды, которые ниже в таблице, более боевитые. Там меньше футбола. Сегодня мы выполнили план на игру и справились с задачей», — цитирует Самсонова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.

Ранее Александр Гришин прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Торпедо».