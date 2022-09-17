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Защитник «Торпедо»: с командами вроде ЦСКА легче играть

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Защитник «Торпедо» Артём Самсонов поделился впечатлениями от победы в матче десятого тура чемпионата России с ЦСКА.
Защитник «Торпедо»: с командами вроде ЦСКА легче играть
  • Gettyimages.ru

«С такими командами, как ЦСКА, играть легче. Они дают команде играть. Те команды, которые ниже в таблице, более боевитые. Там меньше футбола. Сегодня мы выполнили план на игру и справились с задачей», — цитирует Самсонова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич. 

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.

Ранее Александр Гришин прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Торпедо».

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