Защитник «Торпедо»: с командами вроде ЦСКА легче играть
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«С такими командами, как ЦСКА, играть легче. Они дают команде играть. Те команды, которые ниже в таблице, более боевитые. Там меньше футбола. Сегодня мы выполнили план на игру и справились с задачей», — цитирует Самсонова «Чемпионат».
Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.
«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.
Ранее Александр Гришин прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Торпедо».