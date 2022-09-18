Курбанов: Головкин будто не хотел побеждать в бою с Альваресом

Российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов считает, что казахстанец Геннадий Головкин ничего не сделал для победы в третьем бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Головкин очень сильно удивил — он абсолютно ничего не сделал, ни за чем не успевал. Нельзя говорить, что Канело делал, что хотел, но он забирал раунды. Головкин будто не хотел побеждать, или же он реально не успевал. А Канело вернулся после поражения. Но в такой манере он точно не выиграет в реванше с Биволом. Это я могу сказать точно», — цитирует Курбанова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что мексиканский боец ничего нового в бою с Головкиным не показал. По его словам, казахстанский боец не шёл на риск в бою с Альваресом.

Третий поединок между Альваресом и Головкиным прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Ранее сообщалось, что Головкин не планирует завершать карьеру.