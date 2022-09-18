The Telegraph: Роджерс может покинуть должность главного тренера «Лестер Сити»
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Специалист находится под угрозой увольнения из-за того, что команда продемонстрировала худший старт сезона с 1983 года, сообщает The Telegraph.
В матче восьмого тура чемпионата Англии «Лестер Сити» крупно уступил Тоттенхэму (2:6).
В составе команды Антонио Конте мячи забили Гарри Кейн (восьмая минута), Эрик Дайер (21-я), Родриго Бентанкур (47-я) и Сон Хын Мин (73-я, 84-я и 88-я). У «Лестера» отличились Юри Тилеманс (шестая) и Джеймс Мэддисон (41-я).
«Тоттенхэм» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Лестер» (одно очко) располагается на 20-й строчке.
Ранее «Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).