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The Telegraph: Роджерс может покинуть должность главного тренера «Лестер Сити»

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Брендан Роджерс может быть уволен с поста главного тренера «Лестер Сити» в ближайшее время.
The Telegraph: Роджерс может покинуть должность главного тренера «Лестер Сити»
  • AP

Специалист находится под угрозой увольнения из-за того, что команда продемонстрировала худший старт сезона с 1983 года, сообщает The Telegraph.

В матче восьмого тура чемпионата Англии «Лестер Сити» крупно уступил Тоттенхэму (2:6).

В составе команды Антонио Конте мячи забили Гарри Кейн (восьмая минута), Эрик Дайер (21-я), Родриго Бентанкур (47-я) и Сон Хын Мин (73-я, 84-я и 88-я). У «Лестера» отличились Юри Тилеманс (шестая) и Джеймс Мэддисон (41-я).

«Тоттенхэм» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Лестер» (одно очко) располагается на 20-й строчке.

Ранее «Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

 

 

 

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