Сэндхаген досрочно победил Ядонга в главном событии UFC Vegas 60

Американский боец смешанных единоборств в легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген одолел китайца Сонга Ядонга в главном событии UFC Fight Night.

Сэндхаген одержал победу техническим нокаутом. Врач после четвёртого раунда не разрешил продолжить поединок Ядонгу из-за большой сечки над левым глазом.

Таким образом, американец одержал 15-ю победу в MMA при четырёх поражениях. Для китайца проигрыш стал пятым при 16 удачных поединках.

Напомним, действующим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории является Алджэмейн Стерлинг.

Ранее в команде Ислама Махачева рассказали о ходе подготовки к поединку за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с бразильцем Чарльзом Оливейрой.