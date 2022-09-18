Балахнин назвал заслуженным второе место «Ростова» в РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил выступление команды в текущем сезоне РПЛ.

«Я бы не сказал, что ей благоволит фортуна. Жёлто-синие заслуженно добывают свои очки. Но, конечно, в некоторых моментах решающую роль играет мастерство отдельных исполнителей. Посмотрите, сколько мячей удалось забить благодаря умелому розыгрышу стандартных положений. В том числе это помогло расположиться на второй строчке. С одной стороны, нельзя говорить, что «Ростов» полностью соответствует такой позиции. С другой — все гранды допускают осечки», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Бояринцев предположил, что «Ростов» может побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ.