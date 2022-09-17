Бышовец объяснил, за счёт чего «Зенит» обыграл «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец объяснил причины поражения команды от «Зенита» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

«Динамо» старается, но у них много новичков, на их адаптацию нужно время. Не всё сбалансировано. У команды были проблемы с первым пасом и с насыщенностью атаки. Не было игроков, которые добавили бы в качестве», — цитирует Бышовца «Спорт-Экспресс».

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Славиша Йоканович раскритиковал работу Сергея Карасёва в матче с «Зенитом».