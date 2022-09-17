Аршавин: «Зенит» как был, так и остаётся главным фаворитом чемпионата России

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу клуба над «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России.

«Короновать рано. Ещё много играть. Всё может случиться, измениться. Но понятно, что «Зенит» как был, так и остаётся главным фаворитом чемпионата России», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Он также отметил, что игроки «Зенита» не дали шансов футболистам «Динамо».

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» показал лучший старт в истории РПЛ.