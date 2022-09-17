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Гафин: удаление Фернандеса сломало игру «Динамо» в матче РПЛ с «Зенитом»

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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Гафин: удаление Фернандеса сломало игру «Динамо» в матче РПЛ с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Во втором тайме мы активизировались, но, к сожалению, вторая жёлтая карточка Фернандеса сломала нашу игру. У нас возникло ощущение дежавю — в предыдущем матче с московским «Спартаком», который судил Сергей Карасёв, было нечто похожее, когда он удалил Гильермо Варелу», — цитирует Гафина ТАСС.

Он признался, что очень раздосадован поражением, хотя «Динамо» смогло показать агрессивную игру.

«В первом тайме были подходы, которые, к сожалению, не заканчивались конкретикой. Наверное, в этом плане всё по игре», — сказал Гафин.

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.

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