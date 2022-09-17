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Йоканович: Норманн отработал добротно

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру Матиаса Норманна в матче десятого тура чемпионата России с «Зенитом».
Йоканович: Норманн отработал добротно
  • AFP

«Сейчас я бы выбрал тот же стартовый состав, который и был на матч. Норманн отработал добротно. Это был мой выбор. Во втором тайме были замены, нужно было пытаться вернуться в игру», — цитирует Йокановича «Чемпионат».

«Динамо» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:2. Первый гол был забит после грубой ошибки Норманна.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Иван Сергеев прокомментировал победу над «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России.

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