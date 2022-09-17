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Кавани стал самым возрастным дебютантом Примеры среди полевых игроков в XXI веке

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Нападающий Эдинсон Кавани появился в стартовом составе «Валенсии» на матч шестого тура испанской Примеры с «Сельтой».
Кавани стал самым возрастным дебютантом Примеры среди полевых игроков в XXI веке
  • Gettyimages.ru

Кавани стал самым возрастным полевым игроком Примеры в XXI веке. Уругваец вышел на поле в возрасте 35 лет и 215 дней. Ранее этот рекорд принадлежал Чеме Аньибарро (35 лет и 174 дня).

35-летний форвард известен по выступлениям за «Палермо», «Наполи», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». С 2020 года он защищал цвета МЮ, за который провёл 59 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал семь результативных передач. Футболист покинул английский клуб в 2022 году по истечении контракта.

Ранее сообщалось, что Кавани стал футболистом «Валенсии».

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