Кавани стал футболистом «Валенсии»

Нападающий Эдинсон Кавани подписал контракт с испанской «Валенсией».

Как сообщает пресс-служба клуба в Twitter, соглашение рассчитано на два года.

35-летний форвард известен по выступлениям за «Палермо», «Наполи», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед». С 2020 года он защищал цвета МЮ, за который провёл 59 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал семь результативных передач. Футболист покинул английский клуб в 2022 году по истечении контракта.

Ранее Альберто Ботинес, агент испанского полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, сообщил, что московский «Спартак» сделал греческому клубу предложение по трансферу футболиста.