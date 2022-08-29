Агент Паоло Фернандеса: «Спартак» сделал официальное предложение по трансферу футболиста

Альберто Ботинес, агент испанского полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, сообщил, что московский «Спартак» сделал греческому клубу предложение по трансферу футболиста.

«Да, «Спартак» действительно сделал официальное предложение «Волосу» по Фернандесу», — цитирует Ботинеса Sport24.

Контракт 24-летнего хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. В сезоне-2022/23 Фернандес выступил за клуб в двух матчах, забил один мяч и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе защитника Максимилиано Кофрие из московского клуба в «Клермон» на правах аренды.