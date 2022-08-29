Агент Паоло Фернандеса: «Спартак» сделал официальное предложение по трансферу футболиста
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«Да, «Спартак» действительно сделал официальное предложение «Волосу» по Фернандесу», — цитирует Ботинеса Sport24.
Контракт 24-летнего хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. В сезоне-2022/23 Фернандес выступил за клуб в двух матчах, забил один мяч и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.
Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе защитника Максимилиано Кофрие из московского клуба в «Клермон» на правах аренды.