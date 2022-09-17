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Президент ПБК «Локомотив-Кубань» поделился впечатлениями от открытия тренировочного центра

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Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поделился эмоциями от открытия молодёжного тренировочного центра клуба в Краснодаре.
Президент ПБК «Локомотив-Кубань» поделился впечатлениями от открытия тренировочного центра
  • РИА Новости

«Эмоции самые потрясающие. Честно, представлял, что он будет хорош, но получившееся в итоге оказалось выше моих ожиданий. Всё в этом проекте говорит о том, что он качественно оснащён, в него вложено много сил. Уверен, объект станет гордостью российского баскетбола. На сегодняшний день он является самым современным, оснащённым в нашей стране», — рассказал Ведищев в интервью RT.

Ранее Ведищев рассказал, что при сооружении МТЦ учитывал опыт мадридского «Реала».

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