Президент ПБК «Локомотив-Кубань» поделился впечатлениями от открытия тренировочного центра

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поделился эмоциями от открытия молодёжного тренировочного центра клуба в Краснодаре.

«Эмоции самые потрясающие. Честно, представлял, что он будет хорош, но получившееся в итоге оказалось выше моих ожиданий. Всё в этом проекте говорит о том, что он качественно оснащён, в него вложено много сил. Уверен, объект станет гордостью российского баскетбола. На сегодняшний день он является самым современным, оснащённым в нашей стране», — рассказал Ведищев в интервью RT.

Ранее Ведищев рассказал, что при сооружении МТЦ учитывал опыт мадридского «Реала».