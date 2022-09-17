Ведищев рассказал, что при сооружении МТЦ учитывал опыт мадридского «Реала»

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев объяснил, чей опыт был учтён при сооружении крупнейшего молодёжного тренировочного баскетбольного центра.

«Белградского ФМП, мадридского «Реала». У них увидел серьёзный специализированный именно баскетбольный объект. А также испанской «Валенсии». Клуб располагает прекрасным центром, заниматься в котором могут до 700 человек. Наш МТЦ чуть уступает по масштабу, но не по качеству. В этом плане всё на высшем уровне», — сказал Ведищев в интервью RT.

Ранее Ведищев ответил на вопрос, есть ли в планах ОАО «РЖД» и администрации Краснодарского края идеи по созданию сети школ в регионах, которые будут поставлять талантливых ребят в тренировочный центр, чтобы он со временем мог разрастись до академии.