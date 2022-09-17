Ведищев: думаю, в ближайшее время будет разработана программа по созданию филиалов нашего МТЦ
- РИА Новости
«Безусловно, такая задача есть. Предполагаю, что в ближайшее время будет разработана программа по созданию филиалов нашего МТЦ в городах края. Может быть, в двух-трёх точках у нас получится открыть участки, на которых будут работать тренеры, выпущенные из нашей системы. И мы сможем получать себе в старшие молодёжные команды уже готовых баскетболистов», — ответил Ведищев в интервью RT.
Ранее Ведищев поделился эмоциями от открытия крупнейшего молодёжного тренировочного баскетбольного центра в России.