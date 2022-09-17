Ведищев: думаю, в ближайшее время будет разработана программа по созданию филиалов нашего МТЦ

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев ответил на вопрос, есть ли в планах ОАО «РЖД» и администрации Краснодарского края идеи по созданию сети школ в регионах, которые будут поставлять талантливых ребят в тренировочный центр, чтобы он со временем мог разрастись до академии.

РИА Новости