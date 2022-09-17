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Ведищев: думаю, в ближайшее время будет разработана программа по созданию филиалов нашего МТЦ

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Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев ответил на вопрос, есть ли в планах ОАО «РЖД» и администрации Краснодарского края идеи по созданию сети школ в регионах, которые будут поставлять талантливых ребят в тренировочный центр, чтобы он со временем мог разрастись до академии.
Ведищев: думаю, в ближайшее время будет разработана программа по созданию филиалов нашего МТЦ
  • РИА Новости

«Безусловно, такая задача есть. Предполагаю, что в ближайшее время будет разработана программа по созданию филиалов нашего МТЦ в городах края. Может быть, в двух-трёх точках у нас получится открыть участки, на которых будут работать тренеры, выпущенные из нашей системы. И мы сможем получать себе в старшие молодёжные команды уже готовых баскетболистов», — ответил Ведищев в интервью RT.

Ранее Ведищев поделился эмоциями от открытия крупнейшего молодёжного тренировочного баскетбольного центра в России.

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