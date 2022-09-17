Президент ПБК «Локомотив-Кубань»: уверен, МТЦ в Краснодаре станет гордостью российского баскетбола

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поделился эмоциями от открытия крупнейшего молодёжного тренировочного баскетбольного центра в России.

«Эмоции самые потрясающие. Честно, представлял, что он будет хорош, но получившееся в итоге оказалось выше моих ожиданий. Всё в этом проекте говорит о том, что он качественно оснащён, в него вложено много сил. Уверен, объект станет гордостью российского баскетбола. На сегодняшний день он является самым современным, оснащённым в нашей стране», — заявил Ведищев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что 17 сентября состоялось официальное открытие молодёжного тренировочного центра ПБК «Локомотив-Кубань».