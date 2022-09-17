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Фердинанд назвал главного претендента на «Золотой мяч» в 2023 году

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда главным кандидатом на «Золотой мяч» в 2023 году.
Фердинанд назвал главного претендента на «Золотой мяч» в 2023 году
  • Gettyimages.ru

«Если Холанд сохранит такую форму и «Ман Сити» выиграет Лигу чемпионов, то нет сомнений в том, что он возьмёт «Золотой мяч». Тогда никто не сможет конкурировать с ним», — цитирует Фердинанда BT Sport.

Напомним, что Холанд в летнее трансферное окно перешёл в «Манчестер Сити». Он в чемпионате Англии провёл семь матчей, в которых забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон» и вышел в лидеры АПЛ.

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