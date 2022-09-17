Добровинский прокомментировал дисквалификацию Бальде из «Спартака»

Известный юрист Александр Добровинский прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Спартака» Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.

«Ситуация с Бальде? Допинг — такая вещь нехорошая. Такого бы не было с Федуном? Ну почему нет? Могло быть всё. Мне кажется, зря все гнали на Федуна. Человек вкладывал свои деньги, делал, что мог», — цитирует Добровинского «Спорт-Экспресс».

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Кейта Бальде не покинет Россию на время дисквалификации.