Григорьянц заявил, что вопрос о дисквалификации Бальде требует разбирательств

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц высказался о дисквалификации полузащитника «Спартака» Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.

«Не готов комментировать данную ситуацию. Вопрос требует разбирательств», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря. Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания.

Игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее Федерико Пасторелло, агент Бальде, сообщил, что футболист не планирует уезжать из России на время отстранения.