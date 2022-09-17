Агент Бальде: в ближайшее время опубликуем заявление касательно допинга

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о ситуации с дисквалификацией своего клиента.

«В ближайшее время мы опубликуем пост в социальных сетях касательно допинга», — цитирует агента «Чемпионат».

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее Александр Мостовой назвал безобразием покупку «Спартаком» Кейта Бальде.