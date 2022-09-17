Агент Бальде: в ближайшее время опубликуем заявление касательно допинга
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«В ближайшее время мы опубликуем пост в социальных сетях касательно допинга», — цитирует агента «Чемпионат».
В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.
Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.
Ранее Александр Мостовой назвал безобразием покупку «Спартаком» Кейта Бальде.