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Психолог заявила, что не наблюдает подавленности у спортсменов из-за санкций

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова высказалась о влиянии санкций на атлетов.
Психолог заявила, что не наблюдает подавленности у спортсменов из-за санкций
  • Gettyimages.ru

«Считаю, что нужно обязательно психологически готовить действующих атлетов к тому, что их поколение может уже никогда не вернуться в большой спорт, и так или иначе мы с ребятами стараемся это проговаривать. Насколько такой вариант вероятен? Я бы сказала, что 50 на 50: либо да, либо нет. Пока все атлеты находятся в обойме, продолжают тренироваться, как прежде, и ситуация, что называется, не стала хронической. Но если вдруг она в таковую превратится, важно безотлагательно начинать делать соответствующие шаги. Получать образование, развивать иные профессиональные навыки, перерабатывать уже имеющиеся и перенаправлять их в несколько иное русло», — ответила Кожевникова в интервью RT.

Она также добавила, что у её подопечных пока не возникает психологической подавленности от мыслей о том, что их больше не вернут в большой спорт. По её словам, гораздо сильнее людей беспокоит ощущение недостаточного физического здоровья.

Ранее Кожевникова рассказала о физиологической реакции, которая появляется у атлета в случае неудачи.

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