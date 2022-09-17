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Кожевникова — о периоде отстранения: спортсмены находятся на психологическом взводе

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, в каком состоянии находятся атлеты в ожидании отмены отстранения от международных стартов.
Кожевникова — о периоде отстранения: спортсмены находятся на психологическом взводе
  • Gettyimages.ru

«Есть ещё один немаловажный фактор. Если полтора года назад все сидели по домам, сами определяли для себя ту или иную нагрузку, и она была, прямо скажем, не слишком серьёзной, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Люди не просто вернулись к полноценной работе в прежнем режиме, где подготовка очень хорошо финансируется, но они, помимо всего прочего, находятся на определённом психологическом взводе, поскольку во всех видах спорта сейчас культивируется одна и та же мысль: «Если завтра нас допустят к большим стартам, мы должны быть максимально к этому готовы», — заявила Кожевникова в интервью RT.

Она также отметила, что важно уметь проговаривать свои эмоции, чтобы свести к минимуму какие бы то ни было предпосылки к проявлению психосоматических реакций.

Ранее Кожевникова высказалась о проблемах со здоровьем у спортсменов в сезоне-2022/23.

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