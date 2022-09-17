Винисиус — о расистском скандале: я не перестану танцевать

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал расистское заявление в его адрес в эфире испанского телеканала.

«Я стал жертвой ксенофобии и расизма в одном заявлении, но это началось не накануне. В течение нескольких недель люди пытались опорочить мой танец. Танец, который принадлежит мне. Танец от исполнителей фанка и самбы, от исполнителей латиноамериканского реггетона, чёрных американцев. Танец, посвящённый культурному разнообразию этого мира», — сказал Винисиус в видеообращение в своих социальных сетях.

Он также заявил, что люди должны принять и уважать это или же психовать, потому что он продолжит танцевать. По его словам, он очень хочет, чтобы будущие поколения были готовы бороться с ксенофобами и расистами.

«Повторяю, расист: я не перестану танцевать», — добавил Винисиус.

Президент Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво раскритиковал Винисиуса за то, что он танцует после каждого забитого мяча, и назвал его обезьянкой. Некоторые посчитали его высказывание проявлением расизма.

Винисиус Жуниор в восьми матчах сезона-2022/23 забил пять мячей и отдал три результативных паса.

«Реал» (15 очков) лидирует в Примере. Далее расположились «Барселона» (13) и «Бетис» (13).

Ранее CBF поддержала Винисиуса, который попал в расистский скандал на испанском телевидении.