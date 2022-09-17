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Бразильская конфедерация футбола поддержала Винисиуса после расистского скандала

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Бразильская конфедерация футбола (CBF) поддержала форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, который попал в расисткий скандал на испанском телевидении.
Бразильская конфедерация футбола поддержала Винисиуса после расистского скандала
  • AP

«Там будут танцы, дриблинг, но прежде всего уважение. В ночь на четверг наш игрок стал мишенью расистских высказываний. CBF солидарен и поддерживает Винисиуса», — говорится в заявлении федерации в социальных сетях.

Президент Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво раскритиковал Винисиуса за то, что он танцует после каждого забитого мяча и назвал его обезьянкой. Некоторые посчитали его высказывание проявлением расизма.

Винисиус Жуниор в восьми матчах сезона-2022/23 забил пять мячей и отдал три результативных паса.

«Реал» (15 очков) лидирует в Примере. Далее расположилась «Барселона» (13) и «Бетис» (13).

Ранее руководство «Реала» прокомментировало расистский скандал вокруг нападающего мадридской команды Винисиуса.

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