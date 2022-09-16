«Реал» выступил в защиту Винисиуса на фоне расистского скандала

Руководство «Реала» прокомментировало расистский скандал вокруг нападающего мадридской команды Винисиуса Жуниора.

«Реал» отвергает все виды расистских и ксенофобских высказываний и поведения в сфере футбола, спорта и жизни в целом, такие как прискорбные и досадные комментарии, сделанные несколько часов назад в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора», — сообщает пресс-служба «Реала».

Подчёркивается, что мадридский клуб хочет показать всю свою любовь и поддержку Винисиусу.

«Клуб поручил своим юридическим службам подать в суд на любого, кто использует расистские выражения в отношении наших игроков, — говорится в заявлении.

Президент Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво в одной из программ раскритиковал футболиста за то, что он танцует после каждого забитого мяча. Многие болельщики сочли слова Педро проявлением расизма.

Винисиус Жуниор в восьми матчах сезона-2022/23 забил пять мячей и отдал три результативных паса.

Ранее сообщалось, что Винисиус получил гражданство Испании.