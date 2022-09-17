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Чемпион мира Алдаир назвал Халка лучшим бразильцем «Зенита» за всю историю

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Чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Алдаир высказался об игре Халка за петербургский «Зенит».

«Очень рад, что ребята приезжают в Петербург и там выступают на высшем уровне. Клаудиньо, Малком, Вендел, Мантуан — очень хорошие игроки. Рад, что они показывают себя в каждом матче. Но из всех бразильцев «Зенита» всё равно лучший Халк», — цитирует Алдаира «Спорт-Экспресс».

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 годы. Бразилец забил в 97 матчах 56 мячей.

В данный момент за петербургский клуб выступают семеро футболистов из Бразилии.

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