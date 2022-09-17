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Силкин рассказал, в чём заключается мотивация Семака продолжать работу в «Зените»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил, в чём заключается мотивация наставника «Зенита» Сергея Семака продолжать работу с петербуржцами.
Силкин рассказал, в чём заключается мотивация Семака продолжать работу в «Зените»
  • РИА Новости

«Завоевать ещё больше чемпионств и Кубков страны. Поверьте, такое не приедается. Да, еврокубков нет, но что поделать? Мы живём в сложное время и ничего не в силах изменить. Значит, надо бороться за то, что рядом. Но, на мой взгляд, не каждый специалист справился бы с такой кучей звёзд. Любой талантливый игрок — по-своему особенный, с характером и норовом. И то, что они дают результат, свидетельствует: Семак находится на своём месте. Он, будучи футболистом, всегда оставался профессионалом и вырос в такого же тренера. А любой наставник в первую очередь обязан быть психологом», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Силкин посетовал, что Тюкавин сбавил требования к себе.

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