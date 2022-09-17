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Силкин — о Тюкавине: сбавил требования, и стал заметен недостаток мастерства

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в текущем сезоне.
Силкин — о Тюкавине: сбавил требования, и стал заметен недостаток мастерства
  • РИА Новости

«О чём говорить, если он отличился всего трижды? Вот когда будет каждый сезон забивать по 20, тогда и похвалим. Константин — ещё молодой парень. Когда он начинал играть, его никто не знал. Тюкавин своей настырностью доказал, что способен выступать за «Динамо». Теперь защитники относятся к нему совершенно иначе и следят внимательнее. Плюс, как и в случае с Арсеном Захаряном, наблюдаются проблемы с мотивацией. В первых матчах он горел желанием себя проявить, а сейчас чуть сбавил требования — и сразу стал заметен недостаток мастерства», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Силкин ответил на вопрос, сумел бы «Зенит» в текущем сезоне выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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