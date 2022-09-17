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Силкин ответил на вопрос, сумел бы «Зенит» в текущем сезоне выйти в плей-офф Лиги чемпионов

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, как «Зенит» мог бы выступить в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Силкин ответил на вопрос, сумел бы «Зенит» в текущем сезоне выйти в плей-офф Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Для того чтобы добиваться результата в еврокубках, необходимо выступать в более сильном чемпионате. В Санкт-Петербурге собраны классные исполнители, но уровень РПЛ упал... Вспомните, сколько лет не удаётся выйти в плей-офф ЛЧ. Когда со страны снимут ограничения, разница в классе будет ещё больше бросаться в глаза. Думаю, если бы «Зенит» выступал в АПЛ, он занимал бы место во втором десятке, но не участвовал бы в проходных матчах. И уровень мастерства футболистов там бы рос. А в чемпионате России судьба встреч для петербуржцев зачастую решается до стартового свистка. Соперники их банально боятся и сдаются ещё до игры. Им и усилий прилагать не приходится», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Силкин предположил, что футболисты «Динамо» не в восторге от тактики Йокановича.

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